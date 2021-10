Nordwestmecklenburg : Weitere Termine für Sonderimpfaktionen gegen Corona

Der Landkreis Nordwestmecklenburg bietet in den nächsten Tagen drei weitere Termine für Corona-Impfungen an.

Wismar | Ergänzend zu seinem stationären Angebot im Impfstützpunkt Wismar und seinen mobilen Impfeinsätzen in den Amtsbereichen hat das Impfteam auch für diese Woche wieder einige „Sondereinsätze“ geplant. Am Sonntag, den 17.10., ist Impfen beim Flohmarkt vor der Markthalle in Wismar von 10 bis 16 Uhr im mobilen Impfbus möglich. Verimpft werden Biontech und...

