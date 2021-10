Weihnachtsmärkte 2021 : Wie steht es um die Märkte in Gadebusch und Wismar?

Im Jahr 2020 waren in Nordwestmecklenburg viele Weihnachtsmärkte abgesagt worden. Liegt in diesem Jahr wieder der Geruch von Glühwein, Mandeln und Mutzen in der Luft?

Gadebusch | Für Wismar gibt es bereits erste Signale, in Rehna ist hingegen noch keine Entscheidung gefallen: Nach den vielen coronabedingten Absagen im vergangenen Jahr könnte es erstmals wieder Weihnachtsmärkte in der Region geben. In Gadebusch plant man am ersten Adventswochenende mit einem Markt. Das kündigte der Vorsitzende des Ausschusses für Soziales un...

