Winterferien : Wismarer Stadtbibliothek bietet Kindern ein buntes Ferienprogramm

In den Winterferien können Kinder in der Wismarer Stadtbibliothek sich im Umgang mit Tablets, 3D-Druckern und Robotern ausprobieren.

Wismar | In den Winterferien vom 7. bis 18. Februar bietet die Stadtbibliothek Wismar ein buntes Programm für Kinder von drei bis zwölf Jahren an. Bilderbuchkino und Mario Kart Tour für Tablets An den Montagen, 7. und 14. Februar, soll es jeweils um 15 Uhr ein viertelstündiges Bilderbuchkino für Kinder von drei bis sechs Jahren geben. Der Einlass beginnt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.