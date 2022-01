Ab Donnerstag : Vollsperrung wegen Havarie in Wismarer Altstadt

Im Kreuzungsbereich Kreuzung Schatterau, Turnerweg, Bei der Klosterkirche in Wismar müssen sich Autofahrer ab Donnerstag mehrere Tage lang auf Verkehrseinschränkungen einstellen.

Wismar | In Wismar kommt es von Donnerstag an, 13. Januar, zu Verkehrseinschränkungen am östlichen Altstadtrand. Die Kreuzung Schatterau, Turnerweg, Bei der Klosterkirche muss bis voraussichtlich Dienstag kommender Woche voll gesperrt werden. Grund ist eine Havarie. Lesen Sie auch: Havarie im Wasserwerk und brennendes E-Auto auf der A24 Mischwasserkanal ...

