Metropolregion Hamburg : Phantechnikum Wismar bei Tagen der Industriekultur am Wasser

Die Metropolregion Hamburg lädt zum sechsten Mal zu der Aktion ein. In der Hansestadt beteiligen sich neben dem Landesmuseum weitere Einrichtungen.

Wismar | Können Schiffe fliegen? Um diese und weitere Fragen geht es am 25. und 26. September im Phantechnikum Wismar. Denn das Technische Landesmuseum beteiligt sich an den Tagen der Industriekultur, die an diesem Wochenende in der Metropolregion Hamburg stattfinden. Dabei will das Phantechnikum die Technikgeschichte des Landes MV mit Basiswissen verknüpfe...

