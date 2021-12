Bürgerbeteiligung Wismar : Außenbereich von St. Georgen in Wismar mitgestalten

Die Hansestadt Wismar ruft zu einem Ideenwettbewerb für St. Georgen auf. Bürger können von Januar an ihre Vorstellungen für die Gestaltung des Außengeländes einbringen.

Wismar | In drei Jahrzehnten wieder aufgebaut, ist St. Georgen in Wismar eines der Wahrzeichen der Stadt. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger hatten sich auch finanziell an dem Aufbau der Backsteinkathedrale beteiligt. Lesen Sie auch: Auferstanden aus Ruinen: St. Georgen in Wismar ist heute Kulturkirche Nun soll am Westportal das Außengelände neu gestaltet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.