Gedenken : Wismarer putzen Stolpersteine im Gedenken an NS-Opfer

In Wismar wird am Donnerstag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Anlass ist Tag der Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz.

Wismar | Am Donnerstag wollen Bürger in der Hansestadt Wismar 31 Stolpersteine putzen. Sie erinnern an Menschen, die vor dem Nationalsozialismus flohen oder von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Am Rathaus soll mit Trauerbeflaggung jener Menschen gedacht werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Lesen Sie auch: Die Geschichte von Exil und Verfolgung de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.