Wohnhausbrand Dorf Mecklenburg : Kleine Ursache, große Wirkung

Ein 41 Jahre alter Hausbewohner erlitt bei Löschversuchen am Sonntagnachmittag leichte Verletzungen.

Dorf Mecklenburg | Der Wohnhausbrand vom Sonntag in Dorf Mecklenburg geht laut Polizei auf einen Defekt an einem elektrischen Kühlgerät zurück. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Wismar erklärte, hat das ein Brandgutachter festgestellt. Das technisch defekte Gerät stand in einem Holz-Gerätehaus, das zuerst Feuer fing. Wind trägt Feuer weiter Die Flammen erf...

