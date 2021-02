Nordwestmecklenburg : Kfz-Zulassungsstellen sind weiterhin geöffnet

Während Ämter den Besucherverkehr massiv einschränken, sind Mitarbeiter der Zulassungsstelle weiterhin für Bürger da.

Grevesmühlen | Auch in Zeiten der Corona-Pandemie haben die Mitarbeiter der Kfz-Zulassungsstelle in Nordwestmecklenburg offenbar weiterhin alle Hände voll zu tun. So gab es im Corona-Jahr 2020 nur einen leichten Rückgang bei der Zahl der Zulassungen, Um- und Abmeldung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.