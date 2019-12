Zurow : Fahrerin weicht Lkw auf A20 aus: Eine Verletzte und Vollsperrung

Ein kleine Unaufmerksamkeit hat auf der Autobahn 20 bei Zurow zu einem Unfall mit einer Verletzten und Vollsperrung Richtung Rostock geführt.

Avatar_prignitzer von Winfried Wagner

12. Dezember 2019, 08:52 Uhr

Ein kleine Unaufmerksamkeit hat auf der Autobahn 20 bei Zurow (Nordwestmecklenburg) zu einem Unfall mit einer Verletzten und Vollsperrung Richtung Rostock geführt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, fuhr ein Lastwagen am Mittwoch an dem Rastplatz so auf die A20, dass eine Autofahrerin auf die Überholspur ausweichen wollte.

Sperrung nach einer Stunde aufgehoben

Dabei kollidierte der Wagen der 57-Jährigen mit einem Transporter, der daneben fuhr. Ihr Auto drehte sich, prallte gegen den Lastwagen und blieb stehen. Die A20 war blockiert. Nachfolgende Autofahrer konnten aber rechtzeitig bremsen. Die Autofahrerin kam verletzt in eine Klinik. Ihr Wagen und der Transporter wurden geborgen. Der Schaden wurde auf 30 000 Euro geschätzt. Die Sperrung konnte nach einer Stunde aufgehoben werden.