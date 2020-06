Zurow: Vorfahrtsfehler - Motorradfahrer leicht verletzt

Avatar_prignitzer von svz.de

09. Juni 2020, 13:18 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Nachmittag um 16:00 Uhr in Zurow. Ersten Erkenntnissen zufolge bog eine 36-jährige Deutsche mit ihrem Toyota von der Dorfstraße links in die Hauptstraße ein. Dabei übersah sie offenbar einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer und touchierte diesen im hinteren Bereich seines Zweirades. Der 57-jährige Biker aus Wismar stürzte und zog sich infolgedessen leichte Verletzungen zu. Er wurde mittels RTW in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 EUR.