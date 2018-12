Gross Salitz : Adventskaffee im Turmraum

von Werner Mett

10. Dezember 2018, 21:33 Uhr

Zu einem gemeinsamen Adventsnachmittag lädt die Gadebuscher Kirchgemeinde die verschiedenen Sernioerengruppen am Mittwoch, 12. Dezember, ein. Die Mittwochsrunde, Donnerstagsrunde sowie der Seniorenkreis Roggendorf treffen sich um 15 Uhr im Turmraum in Groß Salitz. Für den Transport ist gesorgt. Abfahrt ist 14.30 Uhr in Gadebusch. Anmeldungen gehen an Pastor Christian Schnepf, unter Telefon 03886/ 7157450. Der Pastor betont zudem: „Alle sind herzlich eingeladen, auch diejenigen, die sich nicht zur Kirche zugehörig fühlen.“