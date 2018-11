Gadebusch : Ärztehaus wieder erreichbar

Parkplätze und Gehweg in der Erich-Weinert-Straße trotz Bauarbeiten frei.

von kago

09. November 2018, 08:39 Uhr

Der Zugang zum Gadebuscher Ärztehaus in der Erich-Weinert-Straße ist wieder frei. Seit 3. April erschwerte der zweite Bauabschnitt zur Erneuerung der Erich-Weinert-Straße die Erreichbarkeit von Apotheke, Kinderarzt und Zahnarzt.

Garbiele Behnsen von der Theodor-Körner-Apotheke meldete nun, dass die Parkplätze am Ärztehaus wieder benutzbar wären. Dadurch gäbe es mindestens 20 Parkmöglichkeiten. Im Zuge der Straßensanierung wurde die Auffahrt zum Parkplatz des Ärztehauses gesperrt.

„Wir waren vollkommen abgeschnitten“, sagt die Apothekerin. Das betraf ebenso die Kaufhalle. Gemerkt habe Behnsen das auch an der Kundschaft. Viele seien auf andere Apotheken ausgewichen. Zu beschwerlich war der Sandweg für ältere Personen, vor allem mit dem Rollator. Parken ging nur entfernt am Supermarkt oder in der Rosa-Luxemburg-Straße.

Immerhin wurde gelegentlich die Feuerwehrausfahrt für schnelles Aussteigen benutzt. Nun ist der Weg aber wieder frei.

„Der Fußweg ist begehbar, auch mit Rollator. Den Leuten wird der Zugang wieder erleichtert“, sagt Gabriele Behnsen. Immerhin einen kleinen Erfolg konnte sie vermelden. Die Bauarbeiten an der Erich-Weinert-Straße sind noch nicht abgeschlossen und laufen noch bis Mai 2019.