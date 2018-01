Gadebusch, Mühlen Eichsen, Rehna : Alte Bäume landen im Feuer

vergrößern 1 von 3 1 von 3





von Holger Glaner

erstellt am 14.Jan.2018 | 21:00 Uhr

Wohin mit dem Baum nach Weihnachten? Mancherorts haben Einwohner ihre eigene Lösung gefunden: verbrennen. In Gadebusch, Mühlen Eichsen und Badow haben die Feuerwehren die heiße Entsorgung auch am vergangenen Wochenende zu kleinen Festen gemacht, die für viele Einwohner ein schöner Grund waren, um zusammenzukommen.

Besonders beliebt ist das jährliche Weihnachtsbaumverbrennen in Mühlen Eichsen. „250 Leute waren in diesem Jahr dabei“, freut sich Matthias Schuldt vom Förderverein der Feuerwehr. Gut 200 Bäume wurden bei Glühwein, Bratwurst und selbst gekochter Soljanka dem Feuer übergeben. In etwa genau so viele ausgediente Bäume waren es bei der Freiwilligen Feuerwehr in Gadebusch. Im kleinen Badow ging es etwas beschaulicher zu. 60 Weihnachtsbäume wurden dort im Laufe des Abends verbrannt.