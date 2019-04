Wismar : Anmelden für Jugendfilmtage

von svz.de

01. April 2019, 07:34 Uhr

Am 11. und 12. April finden im Filmbüro MV Filmvorführen statt. Bis zu 500 Jugendliche werden sich unterschiedliche Filme unter dem Motto „Liebe, Freundschaft, Sex und so...“ im Rahmen der Jugendfilmtage anschauen können. Die erste Filmvorführung ist schon voll. Jetzt gilt es also, sich schnell für eine der verbleibenden Vorführungen anzumelden unter info@wismar.aidshilfe.de oder per Post an die Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit Westmecklenburg, Zeughausstraße 31, 23966 Wismar.