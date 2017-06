Landmarkt Kneese : Archehof: Gute Laune trotz Regen

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Petrus schien es zu Beginn des Eröffnungsgottesdienstes aus Anlass des diesjährigen Landmarktes in Kneese nicht gut zu meinen und ließ es regnen. Doch die Gläubigen schienen ihn zu besänftigen, denn kurze Zeit später hörte der Regen auf und hunderte Gäste kamen auf dem Archehof zu einem abwechslungsreichen Fest mit vielen Überraschungen.

„Es ist toll, wenn man so viele Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten gleichzeitig und miteinander arbeiten und Spaß haben sieht“, sagte der Geschäftsführer des Lebenshilfewerkes Mölln-Hagenow, Hans-Joachim Grätsch. Der Möllner prägt seit 1975 die Diakonie in Mölln und später das Lebenhilfewerk Mölln-Hagenow mit seinen 600 Angestellten und 1800 Plätzen. Doch für ihn als Geschäftsführer war es das letzte Fest in Kneese, denn am 1. Juli übergibt er seine Geschäfte an Ines Senftleben und geht in den Ruhestand. Der Möllner ist rückblickend zufrieden mit seiner Arbeit und stellte fest: „Mich beschäftigen die Barmherzigkeit und die Fürsorge. Das sind Dinge, die wir nie vergessen dürfen. Ich denke, das ist mir im Lebenshilfewerk gut gelungen“, sagte Grätsch, der sich anschließend die Bienenmotiv-Ausstellung im Park, die vielen kreativen und kulinarischen Überraschungen sowie die musikalischen und künstlerischen Umrahmungen des Festes anschaute.

von Maik Freitag

erstellt am 05.Jun.2017 | 21:00 Uhr