Grevesmühlen : Bahnhof vor feierlicher Eröffnung

Vier Jahre nach dem Bahnhofskauf wird am Montag, 19. Juni in Grevesmühlen der so genannte BürgerBahnhof eröffnet. Rund vier Millionen Euro kostete die Modernisierung des mehr als 100 Jahre alten Gebäudes. Es soll künftig ein Anlaufpunkt für Reisende sowie die Jugend- und Familienarbeit sein. Eröffnet wird der BürgerBahnhof am Montag um 11 Uhr, gefeiert wird dies dann auch mit einem Tag der offenen Tür.

von Michael Schmidt

erstellt am 18.Jun.2017 | 05:00 Uhr