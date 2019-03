Roggendorf : Bauchredner zu Gast in Roggendorf

von svz.de

04. März 2019, 21:55 Uhr

Die Schützengilde und die Gemeinde Roggendorf laden Einwohnerinnen der Kommune am Freitag, 8. März zu einer Frauentagsfeier ein. Sie beginnt um 18 Uhr im Landhotel Hänsel in Roggendorf. Zu Gast wird an dem Abend der Bauchredner Eddy Steinfatt sein. Seine Premiere als Bauchredner feierte er im Jahr 1980 beim Karneval in Dömitz. Bereits Jahre zuvor war er in der Fernsehsendung „Außenseiter – Spitzenreiter“ als Kind aufgetreten.