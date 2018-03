Gadebusch : Bauhof startet Grünschnitt-Annahme

Einwohner der Stadt Gadebusch können Heckenschnitt und Äste kostenlose entsorgen

von Michael Schmidt

22. März 2018, 23:17 Uhr

Darauf haben hunderte Kleingärtner gewartet: In der Stadt Gadebusch ist von morgen an wieder die Grünschnitt-Annahmestelle auf dem Bauhof-Gelände an der Industriestraße geöffnet. Einwohner der Münzstadt und deren Ortsteile können also wieder Hecken- und Strauchschnitt sowie Äste kostenlos dort abliefern. Nach Angaben von Bauhof-Leiter Uwe Tews ist die Annahmestelle immer sonnabends von 9 bis 12 Uhr sowie mittwochs von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die Grünschnitt-Annahmestelle in der Gadebuscher Industriestraße gibt es seit fünf Jahren. „Seit dem wird dieses Angebot immer reger von der Bevölkerung angenommen“, sagt Uwe Tews. Allein im vergangenen Jahr seien 300 Tonnen kompostierbare Abfälle zusammen gekommen. Diese würden gehäckselt oder durch eine Fachfirma kompostiert. In geringen Mengen werde auch Elektroschrott in der Industriestraße angenommen.