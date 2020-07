Boltenhagen: Fahrraddiebe unterwegs

Avatar_prignitzer von svz.de

31. Juli 2020, 10:32 Uhr

In der Nacht vom 29. zum 30. August schlugen Fahraddiebe in Boltenhagen zu. Die unbekannten Täter entwendeten dort insgesamt sechs Fahrräder, darunter zwei E-Bikes. Die Besitzer hatten ihre Räder außerhalb von Gebäuden an Fahrradständer angeschlossen. Mitgenommen hatten die Diebe dort offenbar nur die hochwertigsten Räder. Weniger wertintensive ließen sie zurück. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 9000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 entgegen.