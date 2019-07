Wismar : Bundespolitiker auf Sommertour

von svz.de

08. Juli 2019, 07:49 Uhr

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Junge ist in dieser Woche mit einem Bus in MV unterwegs. Dabei macht er am Dauch in der Kreisstadt Wismar Halt und möchte mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Von 9 bis 10 Uhr wird Junge am Donnerstag, 11. Juli, am Platz des Friedens sein und von 11 bis 12 Uhr am Alten Hafen.