von kago

17. Januar 2019, 08:03 Uhr

Die erste Gemeindevertretersitzung des Jahres findet in Carlow am Donnerstag, dem 24. Januar, um 19.30 Uhr statt. Treffpunkt ist das Dorfgemeinschaftshaus. Beraten wird über den Stichwahltermin zur Bürgermeisterwahl 2019 sowie zur Brandmeldeanlage in der Carlower Grundschule.