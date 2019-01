Ratzeburg : Chorgesang zum Königsfest

von svz.de

Anlässlich der Heiligen Drei Könige findet am Sonntag, dem 6. Januar, um 11 Uhr ein festlicher Kantatengottesdienst im Ratzeburger Dom statt. Im musikalischen Zentrum steht die sechste und letzte der Kantaten des Weihnachtsoratoriums von Bach, die der Komponist für genau diesen Tag komponiert hat. Am 6. Januar wird das Epiphanias- oder auch Dreikönigsfest gefeiert, welches den Besuch der heiligen drei Könige an der Krippe thematisiert. Die Sternsinger werden nicht fehlen, die Predigt hält Pastor Germain Gouèn aus der katholischen Gemeinde. Gemeinsam werden die Georgsberger Kantorei und der St. Petrikirchenchor mit dem Domchor singen.