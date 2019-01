Gadebusch : Chormusik erklingt in der Stadtkirche

von svz.de

02. Januar 2019, 21:53 Uhr

Evangelische Christen auf der ganzen Welt feiern am 6. Januar die Ankunft der Heiligen Könige an der Krippe in Bethlehem. Und in der Gadebuscher Stadtkirche wird es aus diesem Anlass einen musikalischen Gottesdienst mit Chormusik geben. Er beginnt an diesem Sonntag um 16 Uhr und wird gestaltet von Mitgliedern der Kantorei unter der Leitung der Kirchenmusikerin Annette Burmeister. Erklingen wird an dem Nachmittag noch einmal Weihnachtsmusik von Johann Sebastian Bach, Michael Praetorius sowie von Felix Mendelssohn Bartholdy.

„Es ist eine gute Tradition, diesen Tag mit Musik zu feiern. Lieder können mitgesungen werden“, kündigt die Gadebuscher Kantorin Annette Burmeister an.