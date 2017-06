Rehna : Das Klosterfestival startet am Wochenende

vergrößern 1 von 1 Foto: Bohlmann 1 von 1

„Die Eisenstange durchschieben, Nägel darüber einschlagen ...“ – vor der historischen Klosteranlage in der Stadt Rehna gibt es Arbeitsanweisungen, herrscht reges Treiben. Zwei Tage bleiben den Akteuren des Klostervereins Rehna, um für das diesjährige Klosterfestival alles herzurichten. Viel Arbeit, die sich lohnt: „Auf drei Bühnen wird ein wechselndes Programm geboten“, erzählt Mitorganisator Burkhardt Schmidt. Er ist einer von mehr als 15 Aktiven, die Bühnen, Bänke, Stände vor dem Start des mittelalterlichen Spektakels herrichten.

Der eine oder andere Mitstreiter nimmt in der Aufbauphase sogar ein paar Tage Urlaub: „Das muss so sein, wenn es laufen soll“, sagt Reinhard Hoppe. Vom Klosterfest hänge alles ab, die Ausstrahlung für die Stadt, die Einnahmen, um im kommenden Jahr anspruchsvolle Kulturveranstaltungen unterstützen zu können.

Burkhard Schmidt ist guter Dinge, dass bis zur Eröffnung alles steht. „Wir haben uns ein wenig mehr an Zeit genommen“, sagt er. Mit ein wenig Glück, beteiligen sich wieder zahlreiche fleißige Kuchenbäcker und unterstützen das Fest. „Dank deren Hilfe hatten wir bei jedem Fest ein großes Kuchenbuffet – ein Gaumenschmaus“, so Vereinschefin Eva Doßmann. Auch in diesem Jahr gibt es für jeden abgegebenen Kuchen eine Tageseintrittskarte für den Spender.

Selbstverständlich gibt es beim Klosterfestival auch deftige Speisen. Regionale Anbieter sind mit dabei. „Kulturell wird eine Theatergruppe aus Mölln mit Stücken frei nach Till Eulenspiegel Aufmerksamkeit erregen. Musik bietet u.a. die Gruppe ,Satolstelamanderfanz‘, der Stadtchor und die Kantorei der Partnerstadt Holm“, sagt Schmidt. Gaukler und Programmführer wie Nikodemus und Gustav dürfen auf dem alle zwei Jahre stattfindenden Klosterfestival nicht fehlen. Bänkelgesänge von Darstellern aus Hessen und ein Duo aus Schönberg runden das musikalische Programm ab.

Zwischen den Bühnen nutzen Schmiedekünstler und historische Gewerke die Schauplätze, wird im Ritterlager der Umgang im Werfen mit der Axt und dem Zielen mit Pfeil und Lanze Aufmerksamkeit geschenkt. „Wir freuen uns ebenso auf die Darbietungen einer Seiltänzerin, die mit Kindern akrobatische Stücke probt“, verrät Schmidt. Überhaupt stünden Familien und Kinder ganz im Mittelpunkt des Programms. Eintrittskarten gibt es für sechs Euro an der Tageskasse. Kinder bis 14 Jahre erhalten freien Eintritt. Wer am Sonntag erneut das Festival besucht, zahlt mit der alten Tageskarte dann nur vier Euro.

Tagesausflüge und das Feiern bis um Mitternacht auf dem Klostergelände lohnen sich. Das Festival bietet zwischen Sonnabend 10 und Sonntag 17 Uhr mehr als 50 Programmpunkte mit Gaukelei, Bauchtanz, Mitmachtanzen, Konzerten in der Kirche, Kunstausstellungen im Kreuzgang, Märchenstunden, Theater, Kreativmarkt, Plattdeutschem mit Rehnas Plattsnacker, Klezmermusik und Kuchenbuffet.

„Am Sonnabend gastieren die Timmendorfer Skiffle-Group und Günter Brakmann am Piano auf dem Kirchplatz“, so Schmidt. Die Gäste dürfen sich hier zwischen 20 und 23.30 Uhr auf Skiffle, Boogie-Woogie und Evergreens freuen.

Das Abschlusskonzert findet am Sonntag um 17 Uhr mit „Kammerpop“ auf der großen Bühne im Nonnengarten statt.





von Holger Glaner

erstellt am 14.Jun.2017 | 21:00 Uhr