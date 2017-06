Ausstellung in Schönberg : Dechower zieht neue Saiten auf

vergrößern 1 von 2 Foto: Michael Schmidt 1 von 2

„Drück mich sanft“, dazu sind die Besucher des 31. Schönberger Musiksommers aufgerufen. Denn im Turmraum des Gottesdienstes wird am heutigen Sonnabend um 18 Uhr die Ausstellung „Sichtweiten“ eröffnet. Und in dieser Ausstellung finden Besucher elektrifizierte Apparate und Skulpturen von Mario Pahnke aus Dechow.

Einen Stromschlag bekommen die Gäste bei Pahnkes Werken nicht, dafür aber zum Beispiel Botschaften aus einem Wahrsager-Automaten oder die Klänge einer E-Gitarre zu hören. Erst vor drei Tagen stellte Mario Pahnke die Gitarre samt Verstärker fertig. Eine Zigarrenschachtel bildet den Korpus des Instrumentes, Teile eines Akkordeons verwandelte Pahnke in einen Gitarrenverstärker.

Wer wissen will, was Pahnkes Kreationen noch so alles können, sollte auch hierbei der Aufforderung „Drück mich sanft“ nachkommen. Ein Holzschildchen mit diesem Hinweis zeigt den Ausstellungsbesuchern im Turmraum der St.-Laurentius-Kirche, welchen Knopf sie drücken sollen.

Kuratorin Annette Czerny spricht von einer Interaktion, in die Ausstellungsbesucher eintreten können. „Sonst heißt es ja meistens in Ausstellungen ,Berühren verboten‘. Hier im Turmraum sollen die Gäste aber die Schalter betätigen – und dann wird einiges passieren“, so die Kuratorin. „Vieles, was wir in der Physik gelernt haben wird auf den Kopf gestellt“, so Annette Czerny weiter. Getrieben von Experimentierfreude und Forschergeist habe der Dechower die Fundstücke durch Montage und Konstruktion einer neuen und zweckbefreiten Funktionalität zugeführt.

In der Schönberger Ausstellung werden nicht nur Werke von Mario Pahnke zu sehen sein, sondern auch von Martin Hoffmann, der in Berlin, Hamburg und Woserin lebt und arbeitet. Der studierte Mathematiker und Grafiker zeigt anlässlich des Musiksommers im Kirchenschiff Collagen und Zeichnungen. Er baute seine Köpfe und Figuren aus transparenten Papierschnipseln behutsam auf, so als wolle der Künstler die flüchtigen Momente des scheinbaren Sehens, Begreifens und wieder Entschwindens miteinander verweben.

Nach der heutigen Ausstellungseröffnung wird es zudem ein Konzert mir Benjamin Lütke (Percussion) und Peter Köhler (Violoncello) geben.



von Michael Schmidt

erstellt am 25.Jun.2017 | 05:00 Uhr