Musik in Grevesmühlen : Der ewige Flipper kehrt zurück

Olaf „der Flipper “ Malolepski kommt mit seiner Weihnachtstour nach Mecklenburg-Vorpommern, dem Reiseziel seiner Kindheit.

von Christina Köhn

28. Oktober 2019, 08:00 Uhr

Er ist ständig unterwegs, kommt kaum zur Ruhe, jagt von einem Auftritt zum nächsten und das seit Jahrzehnten: Olaf Malolepski, auch „Olaf der Flipper“ genannt. „Momentan bin ich auf dem Weg ins Studio. Heute stehen Aufnahmen für mein neues Solo-Album auf dem Programm. Das wird Weltklasse“, erzählt der Sänger, der bis zur Auflösung 2011 Mitglied der erfolgreichen deutschen Schlagerband „Die Flippers“ war.

Am 13. Dezember um 16 Uhr spielt er in der Sporthalle am Ploggenseering in Grevesmühlen gemeinsam mit seiner Tochter Pia Malo, André Stade, Daniella Rossini ein Weihnachtskonzert. Vorab spricht SVZ-Redakteurin Christina Köhn mit Olaf Malolepski über das Erbe der Flippers, die Zusammenarbeit mit seiner Tochter und seine Pläne für die Zukunft.



Seit acht Jahren sind die Flippers bereits getrennt, dennoch treten Sie weiterhin mit dem Zusatz im Namen auf. Warum?

Olaf Malolepski: Die Flippers sind mein Leben. Die Zeit kann ich nicht einfach so wegstecken. Zudem sprechen mich meine Fans nicht mit meinem Namen an. Sie rufen nur „Hey, Flipper“. Und nur Olaf geht auch nicht. Ich erinnere mich an Zuschauer bei einem Konzert, die eigentlich zu Olaf Schubert wollten und dann bei mir gelandet sind. Es hat ihnen trotzdem gefallen. Mein Künstlername Olaf der Flipper hat sich einfach durchgesetzt und bewährt.



Deswegen tragen Sie auch noch ihren Talisman, den goldenen Delfin an einer Kette.

Genau. Meine Fans haben mich dazu bewogen, einen Teil der Flippers beizubehalten. Bei „Olaf dem Flipper“ wissen meine Zuschauer einfach, was sie erwartet: der Sound, die Songs und das Lebensgefühl.



Nervt es Sie, dass Sie immer noch auf die Zeit mit den Flippers angesprochen werden?

Nein, überhaupt nicht. Ich habe zwar als Solist frisch angefangen, als Musiker war das aber kein Neuanfang. Ich bin stolz auf die Zeit und stolz auf die Lieder, die ich heute noch gerne singe.



Eigentlich haben Sie mit ihren Bandkollegen Manfred Durban und Bernd Hengst entschieden, aufzuhören, weil die beiden mehr Zeit für die Familie haben wollten. Sie stehen weiterhin auf der Bühne.

Das ist alles eine Frage der Organisation. Auch ich verbringe gerne Zeit mit meiner Familie und unseren beiden Enkelkindern. Aber ich liebe es unter Menschen zu sein. Musik ist einfach mein Leben. Und ich lebe meinen Traum.



Was sagt die Familie dazu?

Meine Frau begleitet mich zu den Konzerten. Wir waren schon zu Flippers-Zeiten am liebsten zusammen unterwegs. Und sie muss schließlich schauen, dass meine Haare sitzen. Und jetzt gehe ich mit meiner Tochter Pia Malo auf Tour. Es ist wirklich schön, mit ihr unterwegs zu sein. Sie hat Eventmanagement studiert und parallel ihre Karriere als Sängerin aufgebaut. Vor zwei Jahren hat sie beschlossen, hauptberuflich Musik zu machen, auch mit ihrem Papa.



Sind Sie ein kritischer Vater?

Sie ist ein tolles Mädchen mit vielen tollen Ideen, aber wir sind im beruflichen Bereich eine extrem selbst-kritische Familie. Ich bin ein Pedant, es muss alles zu 100 Prozent passen. Meine Auftritte sehen locker aus auf der Bühne, aber dieses Spielerische muss man lernen. Wir kabbeln uns regelmäßig. Miteinander reden, das ist dann ganz wichtig. Und auf die Bühne bringen wir dann nur das Beste und haben aus ganzem Herzen Spaß daran.



Sie sind 73 Jahre alt, was sind Ihre Zukunftspläne?

2020 veröffentliche ich mein neues Solo-Album als Olaf der Flipper. Und zu meinem 75. Geburtstag erscheint 2021 ein Konzeptalbum. Die Fans dürfen sich drauf freuen und sich überraschen lassen, verraten kann ich jetzt schon, dass von Schlager bis Rockmusik alles dabei sein wird, auch viele Duette. Meine Tochter unterstützt mich dabei, sie hat ein gutes Gefühl für die Zusammenstellung. Außerdem möchte ich im kommenden Jahr ein bisschen mehr Urlaub machen. 2019 war ich 150 Tage unterwegs für Rundfunk, Aufnahmen, Konzerte. Ich befürchte aber, dass es auch 2020 ähnlich wird. Ich kann einfach nicht Nein sagen – weil ich dann doch so viel Spaß daran habe.



Mit ihrer Weihnachtstour „Sternenzauber“ kommen Sie nach Mecklenburg-Vorpommern. Eine Rückkehr.

Das stimmt. Die Region ist mir seit meiner Kindheit vertraut. Mit meiner Mutter habe ich in den Schulferien oft Urlaub auf Rügen gemacht, auch in Zingst waren wir. Auch als Sänger war ich schon gern zu Besuch. Ich freue mich, dass ich wieder im Norden bin. Wir bleiben zwischen den Konzerten hier in der Gegend oben und genießen ein paar Urlaubstage.



Wird es ein weihnachtliches Konzert am 13. Dezember in Grevesmühlen?

Wir spielen einen Mix aus Weihnachtsliedern und aktuellen und bekannten Songs. Ich freue mich unglaublich auf die Fans. Und ich habe noch eine Botschaft für sie: Singt bitte laut mit, falls ich mal den Text vergesse.