Gadebusch : Die Männer hinter dem Drachen

Mario Sperlich und seine Kollegen der Puppenbühne Toggolino erfreuen Kinder schon seit Jahrzehnten mit ihren Inszenierungen

von Jacqueline Worch

09. Januar 2019, 08:35 Uhr

Ein atemberaubender Wasserfall, Palmen, Blumen, blaues Wasser. Wer würde nicht gern vor einer solchen Kulisse arbeiten? Mario Sperlich und Frank Mario Laretti tun es, doch sind sie selbst dabei so gut wie nie zu sehen. Denn die beiden sind Puppenspieler bei der Puppenbühne Toggolino.

Während ihre Stimmen beinahe die ganze Zeit zu hören sind, verschwinden sie selbst hinter einer Bühne aus rotem Samt. Das phänomenale Naturschaubild ist nicht real, sondern ein Druck, der den beiden als Bühnenbild dient. „Unsere Puppenbühne ist ein Familienbetrieb in der sechsten Generation“, beginnt Mario Sperlich zu erzählen. Stabpuppen, Handpuppen, Marionetten. Mario Sperlich und Frank Mario Laretti kennen sie alle. „Viele Teile unserer Puppen sind handgefertigt. Die Köpfe zum Beispiel werden aus Holz geschnitzt und dann von uns bemalt“, erzählt Mario Sperlich. „Und meine Mama näht die Kleider für unsere Puppen“, fügt der 35-Jährige stolz lächelnd hinzu. Auch die Geschichten ihrer Inszenierungen schreiben die Spieler der Puppenbühne Toggolino selbst. „Momentan sind wir ja zum Beispiel mit einem Stück des Drachen Kokosnuss unterwegs. Da gibt es so viele Geschichten. Aber da wir den Kindern nichts zeigen wollen, was die schon zig Mal woanders gesehen haben, haben wir selbst ein Stück um den Drachen Kokosnuss geschrieben“, erläutert Mario Sperlich.

Drei bis vier Monate müssen die Puppenspieler für jede Inszenierung proben. „Eigentlich üben wir jeden Tag, damit jede Szene und jede Bewegung sitzt“, so Mario Sperlich. Und doch unterlaufen dem 35-Jährigen hin und wieder Patzer. „Manchmal haben wir schon vergessen wie es in der Szene weiterging und haben improvisiert bis es uns wieder eingefallen ist. Oder wir mussten lachen und konnten nicht wieder aufhören, aber das ist nicht schlimm“, so Sperlich. Im Vordergrund würden für ihn und sein Ensemble sowieso der Spaß der Kinder stehen. So auch gestern als Mario Sperlich und Frank Mario Laretti mit dem Drachen Kokosnuss im Gadebuscher Feuerwehrsaal auftraten. „Solange ihnen unser Stück gefällt, sie sich beteiligen und ihren Spaß daran haben, ist für uns alles in bester Ordnung.“ Und dafür nehmen die Puppenspieler der Puppenbühne Toggolino einige körperliche Anstrengungen in Kauf. „Unsere Bühne hat zum Beispiel eine Höhe von 1,70 Meter. Ich bin sechs Zentimeter größer, also muss ich mich immer leicht bücken, damit man meinen Kopf nicht sieht“, verrät Mario Sperlich. Auch die Puppen selbst sind keine Leichtgewichte.

„Eine Puppe wiegt etwa ein Kilo und manchmal müssen wir mit mehreren gleichzeitig hantieren“, sagt der Puppenspieler. „Aber das Lachen der Kinder ist es immer wieder wert.“