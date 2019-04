Dechow : Die wahre Geschichte über Benny Goodman

von svz.de

01. April 2019, 07:33 Uhr

Viele kennen Benny Goodman als den legendären Jazz-Klarinettisten, Schöpfer und Interpreten hinreißender Melodien und Tanzstücke. Die wenigsten jedoch wissen, dass es sich bei ihm auch um einen sehr komplizierten und eigenwilligen Menschen handelte. Das Lübecker Trio SwingIn' Words präsentiert am Freitag, 5. April um 20 Uhr bei den Kulturtagen in Dechow, Dorfstraße 1, ihr Programm „Benny Goodman Blues – die wahre Story des King of Swing”. In einer revueartigen Mischung aus Lesung, Musik, Szenen und Songs spüren Antje Birnbaum, Ákos Hoffmann und Nikolai Juretzka diesem widersprüchlichen Charakter ohne erzählerische Schönfärberei nach. Karten gibt es bei der Buchhandlung Schnürl & Müller in Gadebusch und Grevesmühlen unter Telefon 03886/40266, der Ratzeburg-Tourist-Info 04541/8000886 und bei Irmgard von Puttkamer, Telefon 038873/33460.