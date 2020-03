Dorf Mecklenburg: Mehrere Garagen aufgebrochen

Avatar_prignitzer von svz.de

09. März 2020, 15:08 Uhr

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in mehrere Garagen in Dorf Mecklenburg, Garagenkomplex Am Wehberg, ein und entwendeten unter anderem drei Kleinkrafträdern der Marke Simson.

Am Sonntagmorgen wurde die Polizei in Wismar über den Einbruch in eine Garage in Dorf Mecklenburg informiert. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass es unbekannte Täter in der Nacht offenbar gleich auf mehrere Garagen abgesehen hatten.

Ersten Ermittlungen vor Ort zufolge drangen der oder die Täter in vier Garagen ein. Hier wurden neben zwei Kleinkrafträdern Simson S51 ebenso ein Kleinkraftrad Simson Schwalbe, ein Pkw-Anhänger sowie Sägewerkzeuge entwendet. Bei sieben weiteren Garagen gelang es den Tätern offenbar nicht, in diese einzudringen.

Die Kriminalpolizei Wismar hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Diebesguts machen können, sich im Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 zu melden.