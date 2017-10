Reformation Gadebusch : Ein Festival der Musik

vergrößern 1 von 1 Foto: K. Rodig 1 von 1

von Peter Täufel

erstellt am 06.Okt.2017 | 21:00 Uhr

Nun ist es soweit: Morgen Abend findet das große Chor- und Orchesterkonzert zum Reformationsjubiläum in der Kirche zu Gadebusch statt. Ab 18 Uhr erklingen Ouvertüre, Choräle und Kantaten. Vorwiegend von Johann Sebastian Bach und Mendelssohn, aber auch vom weniger bekannten, aus Königsberg stammenden Komponisten, Otto Nikolai. „Die Reformation war auch die Wiege der evangelischen Kirchenmusik. Das heißt, einer Musik, die ausgerichtet ist auf den lutherischen, deutschsprachigen Gottesdienst“, erklärt Kantorin Annette Burmeister. Für die Umsetzung hat die Kirchenmusikerin die Lübecker Sinfonietten, die Gadebuscher Kantorei mit Gästen sowie – als ein Novum – den Kinderchor zusammengeholt. Als Solist wird Bariton Jan Westendorff auftreten. „Die Mehrchörigkeit war typisch im 17. und 18. Jahrhundert und passt zur Luther-Idee der Schulstuben. Und Frauen durften erst Mitte des 18. Jahrhunderts singen“, so Burmeister. So wird es in dem Konzert viele Klangvariationen geben.