Ein Wochenende für Väter und Kinder

Schloss Dreilützow lädt Väter mit Kindern zum Erlebnis-Wochenende ein

von Werner Mett

17. Januar 2019, 08:16 Uhr

In vielen Fällen verbringen Väter weniger Zeit mit ihren Kindern als die Mütter. Das Wertvollste, was Väter aber ihren Kindern schenken können, sind gemeinsame Erlebnisse. Deshalb bietet das Schloss Dreilützow einen Ort und einen Anlass, um dort mit anderen Vätern zusammen besondere Wochenenden zu verleben. Das erste Wochenende findet vom 15. bis 17. Februar mit dem Thema Faszination Feuer statt.

Unter Anleitung des Erlebnispädagogen Harald Jäger wird es vielfältige Aktionen rund um das Feuer geben. Fackeln bauen, Holzschalen brennen, Feuer mit wenigen Hilfsmitteln selbst entfachen, in der Nacht den Feuerkorb schwingen und vieles mehr steht auf dem Programm. An den Tagen und am Abend wird auch Zeit sein, dass Väter miteinander ins Gespräch kommen. Angesprochen sind hier Väter mit ihren 9- bis 14-jährigen Kindern.

Im Laufe des Jahres finden weiter Wochenenden für Väter mit Kindern im Schloss Dreilützow statt. Wer Interesse an diesen vom Schloss Dreilützow und der Katholischen Familienbildungsstätte Lübeck organisierten Wochenenden hat, kann sich gerne im Schloss Dreilützow melden unter der Telefonnummer 03 88 52 /5 01 54.