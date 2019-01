Einbrecher im Herrnburger Center

Geschäfte und Praxen durchsucht: Schaden beträgt mehrere tausend Euro

von Michael Schmidt

17. Januar 2019, 08:04 Uhr

Schock am frühen Morgen: In einem Herrnburger Einkaufszentrum haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag mehrere Geschäfte und Praxen aufgebrochen. Dabei richteten sie nach Angaben der Polizei einen Schaden von mehreren tausend Euro an. Nach deren Angaben waren die Einbrecher durch eine Glastür auf der auf der Rückseite in das Einkaufszentrum eingedrungen. Im Innern suchten sie nach Wertgegenständen.

Die Kriminalpolizei Grevesmühlen untersuchte den Tatort und sucht nun Zeugen. Die können Hinweise unter Telefon 03881/7200 geben.