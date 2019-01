von Tore Degenkolbe

21. Januar 2019, 21:31 Uhr

Aufgrund einer Fortbildung der Mitarbeiterinnen der DRK Familienbildungsstätte fällt das Eltern-Café am Donnerstag, 24. Januar, aus. Das nächste Eltern-Café findet dann am Donnerstag, 7. Februar, wie gewohnt von 14 bis 15.30 Uhr im Bürgerbahnhof in Grevesmühlen statt. Weitere Informationen gibt es unter 03881-759522.