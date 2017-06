Zwischen Veelböken und Gross Molzahn : Feststimmung auf den Dörfern

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Zauberer, Musikgruppen und Olympiaden sorgten am Wochenende für viel Abwechslung in Brützkow, Groß Molzahn und Veelböken. Überall hatten Organisatoren zu Dorf- oder Kinderfesten eingeladen.

Mit einer Zaubershow, einem anschließenden Workshop, Ponyreiten und dem Laufen über eine gespanntes Seil begann in Groß Molzahn ein Kinderfest des örtlichen Förderkreises. „Tacki & Noisly“ aus der Prignitz sorgten mit ihrer Zirkusshow für erstaunte Gesichter. Lange brauchten sie nicht betteln, bis sich Mädchen und Jungen zum Mitmachen und Selbstlernen meldeten. Auch sie wollten die Kniffe und Tricks lernen, über die die Zuschauer zuvor gestaunt hatten.

Mit einem Auftritt der Akkordeongruppe der Kreismusikschule Carl Orff begann in Veelböken ein Dorf- und Kinderfest, ehe Heidrun Duwe als Putzfrau die vielen Gäste mit ihren Anekdoten aus dem wahren Leben zum Lachen brachte. Während sich die Kinder beim Schminken oder auf der Hüpfburg aufhielten, ging es wenig später für die Voltigiergruppe des Gadebuscher Reit- und Fahrvereins zur Vorstellung in die Halle des Agrarhofes, der wie viele andere Sponsoren auch dieses Fest mit Kinder- und Erwachsenendisco in diesem Jahr erneut gelingen ließ.

Mit Gummistiefelweitwurf, Wettnageln und vielen anderen Disziplinen maßen sich die Brützkower und Othensdorfer in einer Dorfolympiade. Gleichzeitig sammelten sie durch den Kuchenverkauf Geld für ein neues Spielgerät auf ihrem Spielplatz und sagen auch hier allen Sponsoren herzlichen Dank.

von Maik Freitag

erstellt am 12.Jun.2017 | 04:45 Uhr