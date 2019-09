Gadebusch : Feuerwehr rückt bei Umzug aus

Avatar_prignitzer von Onlineredaktion pett

16. September 2019, 05:00 Uhr

So hatte sich die Freiwillige Feuerwehr Gadebusch ihre Teilnahme am Umzug zum Herbstmarkt nicht vorgestellt. Denn mittendrin wurde sie zu einem Einsatz in der Nähe gerufen. Im derzeit leerstehenden ehemaligen Supermarkt in der Johann-Stellingstraße hatte ein Brandmelder ausgelöst, so dass die Helfer in wenigen Sekunden vor Ort sein und später wieder am Herbstmarkt teilnehmen konnten, da kein Brandherd auszumachen war.