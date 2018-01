Thandorf : Feuerwerk für Groß und Klein

vergrößern 1 von 1 Foto: Tore Degenkolbe 1 von 1

von Tore Degenkolbe

erstellt am 01.Jan.2018 | 20:45 Uhr

Dass die Thandorfer Kinder hart im Nehmen sind, das zeigten sie am Silvesterabend. Denn trotz des anhaltenden Regens fanden sie sich zusammen mit ihren Eltern auf dem Bauernteichgelände ein. Der mit Feuerkörben, Fackeln und Lichtern ausgeschmückte Ort wurde schon bald von zahlreichen Raketen in buntesten Farben erleuchtet. „Für uns ist das ideal“, sagte Jörg Timke, der das Kindersilvesterfest mit ausgerichtet hat. „Auf das Knallen wollen wir ja schließlich nicht verzichten und so kann sich hier das ganze Dorf treffen.“ Seit 2014 schmückt er jährlich das Bauerteichgelände. Als Hingucker diente dieses Jahr das mit Lichterketten ausstaffierte Holzpferd. „Dann haben die Leute etwas mehr Licht“, so der Thandorfer. Rund 45 Minuten Feuerwerk erfreuten die Kinder – kleine wie große.