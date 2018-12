Grevesmühlen : Filmklassiker mit Heinz Rühmann auf der Leinwand

von Jacqueline Worch

10. Dezember 2018, 21:35 Uhr

Der Heimatverein Grevesmühlen lädt am Mittwoch, 19. Dezember, zur nächsten und letzten Kinovorstellung 2018 im Bürgerbahnhof ein. Gezeigt wird der Kultfilm „Die Feuerzangenbowle“, ein Lustspielfilm von 1944 mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle. Das Besondere am Kinotag ist, dass das Café Kaffeebrenner an diesem Tag auch Standort des „Lebenden Adventskalenders“ ist. Angeboten werden vor dem Bahnhof heiße Getränke am Lagerfeuer und ein kleiner Imbiss. So gestärkt kann dem Kinovergnügen nichts mehr im Wege stehen. Die Vorstellungen beginnen um 15, 17 und 19.30 Uhr. Karten gibt es unter der Telefonnummer 03881/7257010.