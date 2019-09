Wismar : Fördermittel für Kunst und Kultur

Avatar_prignitzer von Onlineredaktion pett

17. September 2019, 15:00 Uhr

Anträge auf Fördermittel für Kunst und Kultur für das Jahr 2020 können noch bis zum 31. Januar 2020 beim Landkreis Nordwestmecklenburg, Fachdienst Bildung und Kultur, eingereicht werden. Das Antragsformular sowie die entsprechende Förderrichtlinie sind im Internet unter der Adresse www.nordwestmecklenburg.de/de/kultur.html abrufbar und online ausfüllbar. Anschließend kann der unterzeichnete Antrag per E-Mail als Anhang an kultur@

nordwestmecklenburg.de übersandt werden. Auskünfte sind per Mail und auch telefonisch unter 03841/3040 4031 oder /3040 4030 möglich.

Anträge auf Fördermittel des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Bereich Kunst und Kultur für das Jahr 2020 hingegen sind bereits bis zum 1. Oktober diesen Jahres zu stellen. Das Antragsformular sowie die entsprechende Förderrichtlinie sind im Internet unter der Adresse www.regierung-mv.de/Landesregierung/bm/Förderungen/Kulturförderung abrufbar.