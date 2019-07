Gadebusch: Unbekannte werfen Mülltonnen auf die Bundesstraße

von svz.de

24. Juli 2019, 13:30 Uhr

Heute Morgen, 04:00 Uhr, meldeten sich mehrere Hinweisgeber bei der Polizei und teilten mit, dass sich Mülltonnen auf der B 104 in Höhe von Gadebusch befinden würden. Als eine Streife des örtlichen Polizeireviers kurze Zeit später vor Ort eintraf, fanden die Beamten zwei Restmülltonnen (240 l) auf der Fahrbahn vor. Der Inhalt der Behältnisse hatte sich bereits auf einer Länge von ca. 150 Metern verteilt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten unbekannte Täter Mülltonnen in der Agnes-Karll-Straße in Gadebusch entwendet, über die Straße Amtsbauhof bis zur Brücke über die B 104 transportiert und von dort auf die Bundesstraße geworfen. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf und sicherte Spuren.

Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Gadebusch zu wenden. (03886/7220).