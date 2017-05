Notfall in der Münzstadt : Gadebuscher retten Frau das Leben

vergrößern 1 von 1 Foto: Volker Bohlmann 1 von 1

In der Münzstadt haben eine Ärztin und die Ersthelfer-Gruppe der Gadebuscher Feuerwehr einer Frau das Leben gerettet. Sie reanimierten am Mittwoch eine in Not geratene Dame, die sich in einem Auto auf dem Marktplatz befand. Dort hatten offenbar Passanten die Notsituation erkannt und sofort eine Ärztin informiert.

Da zu dem Zeitpunkt Gadebuscher Rettungskräfte bereits an einem anderer Ort im Einsatz waren, wurden die Ersthelfer-Gruppe der hiesigen Feuerwehr und ein Rettungswagen aus der rund 25 Kilometer entfernten Stadt Grevesmühlen alarmiert.

Die Ersthelfer-Gruppe der Gadebuscher Feuerwehr war 2016 gegründet worden und ist seit März dieses Jahres einsatzbereit. Seitdem waren die auch First Responder genannten Helfer zu 13 Einsätzen ausgerückt. Zu ihrem Einsatzgebiet zählt die Region Brüsewitz-Gadebusch-Rehna.

von Michael Schmidt

erstellt am 25.Mai.2017 | 16:35 Uhr