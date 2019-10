Gasleck in Mühlen Eichsen

Avatar_prignitzer von svz.de

07. Oktober 2019, 10:46 Uhr

Wegen eines Gaslecks rückten Feuerwehr und Polizei am Montagmorgen um 8.45 Uhr nach Mühlen Eichsen in die Schulstraße aus. In unmittelbarer Nähe des Zugangsbereiches zur dortigen Regionalschule wurde offenbar bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Derzeit sind Mitarbeiter des Gasversorgers und Kräfte der Feuerwehr bestrebt den Schaden zu beheben. Aus Sicherheitsgründen ist der Bereich weiträumig abgesperrt. Es wird darauf hingewiesen, den Umgang mit offenem Feuer und Rauchen im betroffenen Bereich zu unterlassen.