Gadebusch : Gedenken an die Opfer der NS-Zeit

von svz.de

23. Januar 2019, 20:36 Uhr

Mit einer Gedenkveranstaltung in Gadebusch wird Sonntag, 27. Januar , an die Millionen Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Die Veranstaltung am internationalen Holocaustgedenktag beginnt um 10 Uhr. Dann erinnert die Stadt Gadebusch gemeinsam mit der Gadebuscher Linkspartei in einer Gedenkveranstaltung an die Millionen Opfer des Nationalsozialismus. Als Redner kann der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Kreistag Nordwestmecklenburg, Björn Griese, begrüßt werden. Zu dem gemeinsamen Gedenken an die Opfer der NS-Herrschaft sind alle Gadebuscher Bürger herzlich von Stadt und Partei eingeladen.