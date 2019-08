Kittlitz : Gemeinde lädt ein zum Sponsorenlauf

von svz.de

21. August 2019, 09:48 Uhr

Die Gemeinde Kittlitz lädt am Sonnabend, dem 24. August, zu einem Sponsorenlauf. Die Route beginnt am Dorfgemeinschaftshaus und führt durch die Straßen des Dorfes. Es kann gelaufen, gewalkt oder gegangen werden. Der Sponsorenlauf findet in der Zeit zwischen 11 und 12.30 Uhr statt. Teilnehmer können sich noch bis 10.30 Uhr anmelden. Herzlich willkommen sind alle, egal ob als Läufer, Sponsor oder Zuschauer.

Die Organisatorin des Sponsorenlaufs und stellvertretende Bürgermeisterin Andrea Sacker teilt mit, dass es an diesem Tage zu Behinderungen des Verkehrs und der Anwohner in Kittlitz kommen kann und bittet um Verständnis.