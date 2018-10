Gadebusch : Gemeinsames Singen bald passé?

Der Chor des Gadebuscher Volkssolidarität wird sich im Dezember auflösen, sollte er keinen neuen musikalischen Leiter finden

25. Oktober 2018

„Happy birthday, happy birthday“, singen die Gadebuscher und Rehnaer gemeinsam. Gestern Nachmittag trafen sich der Chor der Volkssolidarität und der Seniorenchor Rehna zu ihrem alljährlichen Chortreffen in der Begegnungsstätte der Münzstadt. Das Ständchen bekam der Gadebuscher Chorleiter Manfred Flügel. Er ist gerade 83 geworden. Gleichzeitig könnte das auch sein Abschiedsständchen sein, denn der ehemalige Landarzt wird die musikalische Leitung des Chores aus gesundheitlichen Gründen niederlegen. Findet der Chor keinen Nachfolger, „dann müssten wir das Singen aufgeben und das würden viele bedauern“, sagt die organisatorische Chorleiterin Marie-Luise Boeck, „wir sind alle mit Herzblut dabei.“

Die 20 Mitglieder kennen sich seit Jahren. Nach jeder Probe gibt es Kaffeeklatsch, einmal im Jahr Grillabend und Kaffeefahrt. „Kein Geburtstag, kein Jubiläum wird vergessen“, versichert Boeck. Viele kommen wegen der Gemeinschaft. „Man erzählt sich auch seine Sorgen“, sagt Brigitte Quint. Sie singt seit fünf Jahren im Chor und will ihn nicht mehr missen, denn „Singen macht immer Spaß.“ „Und stärkt das Immunsystem“, ergänzt Kollegin Karin Spiering, sie ist seit 2003 im Chor. „Mir würde der Austausch mit anderen Menschen fehlen und die Abwechslung im Alltag.“ Das Ende des Chores wäre ein großer Verlust für alle.

Im Frühjahr 2019 würde der Chor sein 45-jähriges Jubiläum feiern. Das sei schon etwas Besonderes, findet Boeck etwas wehmütig. Sie hat schon mehrere ehemalige Musiklehrer angesprochen, keiner hatte Interesse. Anderen passe die Zeiten nicht. Jeden Mittwoch wird von 14 bis 15 Uhr in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität geprobt. Am ersten Mittwoch des Monats gibt es eine öffentliche Probe, zu der vor allem Senioren aus der Pflegestation des Altenheims und aus der Tagespflege zu Gast sind. Auch Auftritte hat der Chor nicht wenige, sie sangen schon auf Weihnachtsfeiern der Feuerwehr, in den einzelnen Ortsgruppen oder bei Festen. Um die 170 Lieder haben sie im Repertoire, vor allem Volkslieder, aber nicht nur traditionelle, versichert Boeck. Am Mittwoch erklangen vor allem Herbstlieder und Gedichte. Ein kleiner Wettstreit zwischen Rehna und Gadebusch, nennt es die 79-Jährige, denn beide Chöre wechselten sich in ihren Darbietungen ab.

Ein letztes Konzert mit Manfred Flügel wird es noch geben: Das traditionelle Adventskonzert am 2. Dezember. Dort wird auch das Akkordeon-Orchester aus Mölln spielen, das Manfred Flügel einst leitete. „Akkordeon spiele ich seit 1953“, berichtet der 83-Jährige.

Der Abschied falle ihm schwer. Doch er wird weiterhin unterstützen: „Lieder, Noten, Texte habe ich alle auf meinem Computer.“ Zum Chorsänger wird er aber nicht mehr: „Ich bin Instrumentalist.“