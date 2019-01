Gesellige Runde in Gottesgabe

von Michael Schmidt

21. Januar 2019, 21:32 Uhr

In Nordwestmecklenburg sind erneut Tannenbäume verbrannt worden. So auch in Gottesgabe, wo die Feuerwehr seit Jahren solch eine Veranstaltung anbietet. Einer der jüngsten Gäste war der einjährige Till, der es sich in einem Bollerwagen gemütlich machte. Nicht fehlen durfte der ausgediente Tannenbaum, den Mama Claudia Bennemann zu der gemütlichen und geselligen Dorfrunde mitgebracht hatte.