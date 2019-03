Schlagsdorf : Gezielt stöbern

Schlagsdorfer Schulverein lud zum Kindersachenflohmarkt

von Maik Freitag

12. März 2019, 07:06 Uhr

T-Shirts in allen Farben, kurze und lange Hosen, Röckchen für jedes Alter und jede Menge Spielzeug und Bücher wurden jetzt zum Anlaufpunkt für Mütter und Väter jüngerer Kinder. Dabei wurden sie schnell fündig, es sei denn, jemand fand dieselbe Sache genauso gut und war einfach schneller. Denn beim Kindersachenflohmarkt des Schlagsdorfer Schulvereins wurde oft sehr gezielt gesucht und gefunden.

„Es ist tatsächlich so. Man sollte schon vorher wissen, was man sucht und muss sich dann gleich dahin bewegen“, erzählte die Schulvereinsvorsitzende Grit Wiegert. Die Besucher nahmen die Chancen wahr und als pünktlich um 14 Uhr die Tür aufgeschlossen wurde, strömten zahlreiche Gäste an die Tische und Kleiderständer. Mehr als 20 Helfer hatten einen Tag zuvor nicht nur die Kleidung geordnet und aufgebaut, sondern einen Tag vor dem eigentlichen Flohmarkt schon einmal die schwangeren Frauen stöbern lassen. Die sollten sich in aller Ruhe etwas für den kommenden oder auch bereits vorhandenen Nachwuchs aussuchen können.

Während der nächste Kindersachenflohmarkt im September stattfinden soll, haben die Frauen der Gemeinde und der umliegenden Dörfer bereits am Freitag, dem 26. April, die Möglichkeit, beim Frauenflohmarkt an gleicher Stelle zu stöbern. Bei einem Glas Sekt und kleinen Snacks soll von 19 bis 21.30 Uhr in aller Ruhe geschaut werden, ob sich etwas gebrauchtes Neues ergattern lässt.