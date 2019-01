Gläserner Unterricht am Gymnasium

von Jacqueline Worch

Das Gymnasium Gadebusch lädt alle interessierten Eltern und zukünftigen Schüler am Sonnabend, dem 26. Januar, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr zu ihrem Tag der offenen Tür ein. Die Besucher haben in dieser Zeit unter anderem die Möglichkeit, die verschiedenen Aktivitäten kennenzulernen, die das Gymnasium anbietet. Gespräche mit Lehrern und Schülern soll zukünftigen Gymnasiasten und Eltern außerdem einen tieferen Einblick in die Abläufe und Unterrichtsbedingungen sowie außerschulische Gestaltung des Gadebuscher Gymnasiums geben. Wer sich bisher noch nicht für eine zweite Fremdsprache entscheiden konnte, dem wird die Teilnahme am gläsernen Unterricht in Französisch, Russisch und Latein eventuell dabei behilflich sein, eine Entscheidung in dieser Hinsicht zu treffen. Wie das Gadebuscher Gymnasium mitteilt, haben Eltern beim Tag der offenen Tür weiterhin die Möglichkeit, ihre Kinder für die Klassenstufe 7 anzumelden. Eine vorherige Anmeldung zum Tag der offenen Tür ist nicht notwendig.