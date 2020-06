Grevesmühlen: Einbruchdiebstahl in Mehrzweckhalle

Avatar_prignitzer von Polizeiinspektion Wismar

16. Juni 2020, 11:36 Uhr

Gestern Morgen wurde die Polizei in Grevesmühlen zu einem Einbruchdiebstahl in die Mehrzweckhalle im Ploggenseering gerufen. Nach ersten Erkenntnissen drangen unbekannte Täter dort am vergangenen Wochenende gewaltsam ein und entwendeten Musikequipment. Dabei richteten sie zudem Schäden am Interieur der Halle an. Der Sachschaden wird auf 4.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei aus Grevesmühlen übernahm die Tatortarbeit und sicherte Spuren.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881/722 0 zu melden.