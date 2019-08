Grevesmühlen: Gullydeckel und Gegenstände auf die Straße geworfen

von svz.de

08. August 2019, 14:59 Uhr

Am Mittwochnachmittag wurde die örtliche Polizei darüber informiert, dass ein Mann in Grevesmühlen einen Gullydeckel von der Landstraße 03, nahe der Eisenbahnbrücke, entnommen und auf die Straße geworfen habe.

Eine Streife suchte den Ort des Geschehens auf und stellte dort einen 25-jährigen Tatverdächtigen fest. In ihrer Gegenwart legte der Mann den Deckel zurück an seinen angestammten Platz. Nach der Aufnahme seiner Personalien entließen die Beamten den Tatverdächtigen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen ihn ein.

Ungefähr eine Stunde später erhielt die Polizei einen erneuten Hinweis. Diesmal solle eine männliche Person Dinge von der Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Grevesmühlen auf die A 20 werfen. Unter Inanspruchnahme von Sonderrechten suchte eine Streifenwagenbesatzung der Grevesmühlener Polizei den Tatort auf und stellte dort erneut den 25-Jährigen.

Zeitgleich sicherten Beamte der Autobahnpolizei bereits einen verdächtigen Gegenstand unterhalb der Brücke auf dem Standstreifen der A 20. Der Tatverdächtige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen ihn leiteten die Polizisten eine weiteres Strafverfahren ein.